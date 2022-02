Des sauveteurs sont déployés sur le site d'un glissement de terrain causé par de fortes pluies dans l'ancienne ville de Petropolis, au Brésil, le 18 février 2022. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le 24 février, le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé un message de sympathie à son homologue brésilien Jair Bolsonaro à la nouvelle d’énormes pertes humaines et matérielles causées par les inondations et les glissements de terrain survenus dans la ville de Petrópolis dans l’Etats de Rio de Janeiro.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également exprimé sa sympathie à son homologue brésilien Carlos Alberto Franco França.



Le nombre de morts dans de terribles inondations et glissements de terrain après des pluies torrentielles à Petropolis, près de Rio de Janeiro, au Brésil, a passé à près de 200, selon les médiaux internationaux. -VNA