Les pluies ont causé de lourds dégâts en Chine. Photo: Reuters



Hanoi (VNA) - À la nouvelle des pluies torrentielles suivies d'inondations dans plusieurs localités de la Chine, causant de lourdes pertes humaines et matérielles, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a adressé le 18 juillet un message de sympathie au ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et aux populations sinistrées.



Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du gouvernement chinois, les populations des régions touchées régleraient bientôt les conséquences et retrouveraient une vie normale. -VNA