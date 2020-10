Des sauveteurs évacuent des personnes des zones inondées à Phnom Penh, au Cambodge, le 17 octobre 2020. Photo: AFP / VNA

Hanoï (VNA) - À la nouvelle des pertes humaines et matérielles provoquées dans plusieurs localités au Cambodge par des fortes pluies et des inondations, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 18 octobre un message de sympathie à son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

Le Premier ministre vietnamien a exprimé ses condoléances au peuple cambodgien, en estimant que sous la direction du Premier ministre Hun Sen, le peuple cambodgien surmonterait les difficultés actuelles.

Selon le Comité national de gestion des catastrophes (NCDM) du Cambodge, les crues et les inondations de ces deux dernières semaines ont tué 18 personnes, dont 8 enfants.

Du 1er octobre jusqu’au matin du 16 octobre 2020, les crues soudaines ont touché 71 villes, arrondissements et districts et 283 communes dans 19 des 25 provinces du Royaume et la capitale Phnom Penh.

D’après le NCDM, au total, 53.169 familles ou 212.676 personnes ont été touchées, dont 6.298 familles ou 25.192 personnes qui ont été évacuées vers des lieux sûrs.

En outre, 51.133 maisons, 439 écoles, 137.160 hectares de rizières, 67.490 hectares de cultures subsidiaires et de nombreuses routes, ponts et canaux ont été inondés et endommagés.-VNA