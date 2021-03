Hanoi (VNA) - L’indice mondial de l’innovation de l’OMPI montre que les pays à revenu intermédiaire, en particulier en Asie, font des progrès impressionnants dans l’innovation, en particulier le Vietnam.

L’innovation peut jouer un rôle déterminant dans le succès des économies, aux niveaux macro et micro. L’indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index-GII) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 2020 évalue les pays à travers 80 indices tels que recherche et développement (R&D), investissement en capital-risque et fabrication de hautes technologies.



Alors que les pays plus riches continuent de mener l’innovation mondiale, GII montre également que les pays à revenu intermédiaire - en particulier en Asie - font des progrès impressionnants. Le Vietnam s’est ainsi classé deuxième en termes d’exportations de produits de hautes technologies.



Selon les données en 2017, le chiffre d’affaires à l’import-export du Vietnam a atteint 424,87 milliards de dollars, dont 50,31% d’exportations. Les exportations de produits industriels ont affirmé une position centrale dans la valeur totale. La part des exportations de produits de haute technologie est passée de 22,9% en 2016 à 50% en 2020. Parallèlement, on constate une vague de multinationales technologiques qui injectent des capitaux au Vietnam à plus grande échelle.



Même au début de 2021, alors qu’il était encore fortement touché par l’épidémie de COVID-19, le Vietnam a encore connu de nouveaux engagements d’investissements ainsi que des augmentations de capital de multinationales technologiques. Ainsi, le Vietnam a de nombreuses opportunités pour attirer davantage d’investissements étrangers, dans les hautes technologies en particulier.



Notamment, fin janvier 2021, Intel a injecté 475 millions de dollars supplémentaires à un projet de production de test et d’assemblage de puces électroniques dans le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP).

Ainsi, le capital d'investissement total de cette société de technologie américaine au Vietnam s'élève à plus de 1,5 milliard de dollars, le plus gros montant en matière de hautes technologies des États-Unis au Vietnam.