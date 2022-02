Hanoi (VNA) - En 2021, le ministère des Sciences et des Technologies a aidé efficacement les localités dans la mise en œuvre de tâches scientifiques et technologiques pour le développement socioéconomique, contribuant à surmonter les difficultés causées par l'épidémie de COVID-19.

Production de smartphones bon marché dans l'usine d'équipements électroniques intelligents de VinSmart (Vingroup) dans la zone de hautes technologies de Hoa Lac de Hanoi.

L'année dernière, la promotion des sciences, technologies et de l'innovation au niveau local a montré que les résultats de la recherche et de l'innovation scientifiques et technologiques contribuent au développement économique général, de chaque secteur et de chaque localité.

Le ministère des Sciences et des Technologies s'est engagé à renforcer la coordination avec les localités dans la direction et la gestion des activités scientifiques et technologiques, contribuant à améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion publique, et soutenir les objectifs de développement socio-économique de chaque localité et du pays en général.

Photo : VNA

Le ministère a mis en œuvre, approuvé et financé les projets du programme rural et montagneux, en aidant plus de 25 villes et provinces à rechercher, développer et organiser la mise en œuvre des projets d'évaluation des connaissances et de la capacité technologique de production pour un certain nombre de domaines clés des secteurs et des domaines de la localité. Parallèlement, le ministère a organisé plus de 320 connexions d'offre et de demande en ligne entre des localités et entreprises sud-coréennes, israéliennes, allemandes... dans les domaines de l’industrie auxiliaire, de l'agriculture, de l'énergie et de l'environnement.

Il continue de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de propriété intellectuelle, du programme de développement de la propriété intellectuelle jusqu'en 2030, et soutient l'enregistrement et la protection des marques et des indications géographiques (IG) du Vietnam à l'étranger, en particulier pour les marchandises sur les marchés potentiels.

Photo : VNA

En 2021, le ministère des Sciences et des Technologies a soutenu avec succès la protection de l'IG du litchi de Luc Ngan et du fruit du dragon de Binh Thuan sur le marché japonais, ouvrant la voie à la promotion de la protection de l'IG pour les autres produits agricoles locaux du Vietnam sur le marché japonais, en vue de s’orienter vers les marchés européens et de l'UE.

En particulier, le ministère des Sciences et des Technologies, en collaboration avec les localités, appuie les formalités d'établissement, d'exploitation et de protection des droits de propriété intellectuelle, créant un environnement propice à l'innovation, répondant aux exigences d'intégration internationale, faisant de la propriété intellectuelle un outil efficace pour améliorer la compétitivité nationale.

Le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat a souligné que pour que les sciences et technologies servent directement les objectifs de développement socio-économique local, en particulier dans le contexte de pandémie de COVID-19, les services concernés doivent fortement rénover les mécanismes et les politiques dans les activités scientifiques et technologiques, promouvoir l'esprit d'entreprise et l'innovation, accéder aux réalisations, solutions et innovations au service du développement des produits clés locaux, améliorer la productivité et la qualité des produits, aborder de manière proactive les réalisations de la 4e révolution industrielle, appliquer largement la technologie numérique et la transformation numérique.- VNA