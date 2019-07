Cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 61 soldats vietnamiens à Gia Lai. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – Une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge a eu lieu le 26 juillet au cimetière des Morts pour la Patrie du district de Hon Dat, province de Kien Giang (Sud).

Do Thanh Binh, vice-président du Comité populaire provincial, a exprimé sa profonde gratitude pour les Héros morts pour la Patrie qui ont sacrifié leur vie pour aider les Cambodgiens à sortir du génocide et à retrouver la paix.



Il a promis de continuer à renforcer la recherche et la collecte des restes de soldats dans un avenir proche, de prendre soin des personnes bénéficiaires des politiques sociales, notamment des invalides de guerre et des familles de martyrs.



Depuis 2001, l’équipe K92 a rassemblé et rapatrié plus de 2.000 restes de soldats volontaires et experts vietnamiens dans les provinces cambodgiennes de Kampot, Kep, Shihanouk et Koh Kong, qui ont été inhumés dans les cimetières des Morts pour la Patrie de Kien Giang.



Au cours de la saison sèche 2018 - 2019, l'équipe a recueilli 53 restes de soldats, dont cinq à Shihanouk, sept à Kep, 34 à Kampot et sept à Kien Giang.

Le même jour, la province de Gia Lai dans les Hauts plateaux du Centre a tenu une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 61 soldats vietnamiens tombés pendant la Résistance anti américaine.

Ces restes ont été trouvés dans le chef-lieu d'An Khe et le district de Dak Po. Depuis 2018, 120 restes de soldats ont été rassemblés dans ces deux localités.



S'exprimant lors de l'événement, Mme Huynh Nu Thu Ha, vice-présidente du Comité populaire de la province, a déclaré que les sacrifices des Héros morts pour la Patrie étaient une grande perte non seulement pour leurs familles, mais également pour l'ensemble du pays. -VNA