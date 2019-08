La délégation de l'ambassade du Vietnam en Ukraine à la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de la fondation du quartier vietnamien Làng Sen. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une délégation de l’ambassade du Vietnam en Ukraine a effectué une visite de travail, les 2 et 3 août à Odessa.

Durant leur séjour, la délégation a participé à l’ouverture d'un cours de l'enrichissement de connaissances destiné aux résidents, étudiants vietnamiens dans ce pays.

L'ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Anh Tuan, a informé les participants de la situation d’intégration internationale et des politiques extérieures multilatérales du Vietnam, ainsi que de la situation actuelle en Mer Orientale.

Ce cours vise à promouvoir le patriotisme et la responsabilité des Vietnamiens de l’étranger, notamment des jeunes, contribuant ainsi au développement du pays et au renforcement des relations entre le Vietnam et l’Ukraine.

La délégation de l’ambassade du Vietnam a participé à la cérémonie d’inauguration de la Maison du Vietnam à Odessa et à un programme de présentation de la gastronomie, de la culture et des produits vietnamiens dans la ville d’Odessa.

Les représentants de l'ambassade ont également assisté à la cérémonie du 10e anniversaire de la fondation du quartier vietnamien appelé Làng Sen, au cours de laquelle l'ambassadeur vietnamien Nguyen Anh Tuan a salué le conseil d'administration de l'Association des Vietnamienne à Odessa, le conseil d'administration du quartier vietnamien Làng Sen et des individus exemplaires ayant contribué à la construction de la communauté vietnamienne dans la ville.

Les résidents du quartier vietnamien Làng Sen ont contribué à présenter l’image du Vietnam, de sa culture et de son peuple auprès des amis ukrainiens et européens, a-t-il déclaré. -VNA