Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé aux aéroports et aux compagnies aériennes de notifier la réglementation sud-coréenne sur l'obligation d’effectuer un test de dépistage du COVID-19 avant d'entrer dans ce pays.



Selon cette réglementation, tous les arrivants en République de Corée, lors de leur arrivée, doivent présenter un certificat de test négatif au COVID-19 (en langue anglaise ou coréenne) qui date de 48 heures pour un test PCR ou de 24 heures pour un test rapide à compter de la date de départ.



L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé aux aéroports et aux compagnies aériennes de faire des rapports sur les informations d’organes de presse et de citoyens sud-coréens, selon lesquelles certaines personnes ont dû subir un refus d’émission de billets d’avion bien qu’elles aient présenté des certificats de test négatif au coronavirus valides. Les rapports doivent être envoyés à l’Autorité de l’aviation civile avant le 31 août.-VNA