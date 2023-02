Photo d'illustration: VGP

Hanoï (VNA) - En 2023, le Vietnam vise le 4e rang aséanien et le 40e mondial en termes d’indice mondial de l’innovation.

C'est l’un des contenus du plan de mise en œuvre de la Résolution 01/NQ-CP du gouvernement ainsi que du plan du ministère des Sciences et Technologies sur le développement de ce secteur en 2023.

Dans le rapport de l’indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index-GII) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Vietnam continue d'être reconnu par l'OMPI comme un pays ayant des scores bien supérieurs à la moyenne des pays à revenu similaire. Selon ce rapport, le Vietnam se positionne à la 48e place parmi 132 économies évaluées.

"Ces dernières années, le Vietnam a toujours accordé la priorité au développement des sciences, technologies et de l'innovation pour servir sa restructuration économique associée à l'innovation de son modèle de croissance, l'amélioration de sa productivité et de sa compétitivité, ainsi que le renforcement de l'adaptabilité et de la résilience de l'économie nationale. Le Vietnam est aussi l'un des rares pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure reconnus par l'OMPI comme ayant connu le rythme le plus rapide d'innovation», a déclaré le vice-ministre des Sciences et Technologies Bui The Duy.

Dès le début de cette année, son ministère a élaboré un plan d’action en vue de la mise en œuvre efficace de la Résolution 01/NQ-CP du gouvernement, dont continuer à améliorer le cadre juridique afin de favoriser le développement des sciences, technologies et de l'innovation, rationaliser les procédures administratives en association avec l’achèvement de la construction du gouvernement électronique d'ici 2025.

Le plan d’action encourage également les entreprises à investir dans la recherche et le développement de la science et de la technologie pour participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Autres contenus précisés : continuer à développer le système national d'innovation, renforcer la connexion et la coopération entre universités/instituts de recherche et entreprises, construire un mécanisme pour attirer des scientifiques talentueux... - CPV/VNA