Les forces compétentes ont éteint l’incendie du porte-conteneurs survenu le 8 mars sur la mer de Vung Tau. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – La compagnie par actions CMA-CMG, propriétaire du porte-conteneurs APL CAIRO, a envoyé une lettre au Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) et au ministère des Transports du Vietnam pour remercier les forces compétentes d’avoir éteint l’incendie du porte-conteneurs de nationalité singapourienne survenu le 8 mars sur la mer de Vung Tau.



Dans sa lettre de remerciement, cette unité a particulièrement souligné la grande efficacité dans la mobilisation des forces de lutte anti-incendie. L'extinction rapide de l'incendie a aidé le porte-conteneurs APL CAIRO et ses expéditeurs à minimiser les dommages, à protéger la sécurité du navire et de l'équipage et à ne pas causer de pollution.



Le matin du 8 mars, le porte-conteneurs APL CAIROm qui avait quitté le port de Cat Lai, à Ho Chi Minh- Ville, vers Hong Kong, a pris feu au large des provinces de Binh Thuan et Ninh Thuan (Centre). L'incendie a été éteint par les forces compétentes de la province de Ba Ria-Vung Tau, de Ho Chi Minh-Ville et d’autres organes vietnamiens. -VNA