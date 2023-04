Photo : VNA Vientiane (VNA) - Le ministère cambodgien de la Défense a organisé le 2 avril une cérémonie pour inaugurer une tour funéraire dans le district de Memot, province de Tbong Khmum, et y enterrer les restes de 49 soldats des forces armées unies du pays pour le salut national.

L'événement, présidé par le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, le général Tea Banh, a également attiré la participation du ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam au Cambodge Ngo Van Tuat, des représentants des responsables militaires et des anciens combattants vietnamiens, ainsi que ceux des ambassades et des agences d'attachés de défense des autres pays.

Photo : VNA La tour funéraire, construite en plus de cinq mois, est située sur le site de reliques historiques militaires de Techo Koh Thmar X16 dans le hameau de Koh Thmar de la commune de Tonlong, district de Memot.

A cette occasion, Samdech Tea Banh a déclaré que la construction de la tour funéraire et la réinhumation des restes de 49 martyrs reflètent le respect et la gratitude des dirigeants du gouvernement cambodgien envers les camarades qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie afin d'aider le pays à sortir du régime génocidaire.

Cette décision vise également à préserver les vestiges historiques indéniables de la grande dévotion à la recherche de la paix pour le pays, a-t-il noté.

Le 1er avril, le général Sao Sokha, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes, commandant de la Gendarmerie royale du Cambodge et chef du groupe de travail pour le rapatriement des restes des soldats des forces armées unies du Cambodge pour le salut national du Vietnam, a organisé un rituel pour marquer l'achèvement de la construction de la tour funéraire.

Auparavant, fin 2022, la cérémonie de remise des restes a eu lieu sur le site de reliques historiques militaires de Techo Koh Thmar X16 en présence du général cambodgien Sao Sokha et du général de division vietnamien Do Can, vice-président du Département politique de l'Armée populaire du Vietnam.

Dans la lutte pour libérer le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot, le 12 mai 1978, Hun Sen a créé les forces armées unies pour le salut national. Parmi les nombreux membres des forces armées morts dans la lutte, les autorités n'ont pas pu retrouver les proches des 49. Leurs restes ont été enterrés dans un cimetière de martyrs dans la province de Dông Nai au Vietnam.

Le rapatriement et l'hommage posthume des 49 restes de soldats ont été effectués à l'occasion du 45e anniversaire de "L'itinéraire du Premier ministre Hun Sen vers le renversement du régime génocidaire de Pol Pot". –VNA