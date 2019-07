Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam coupe la bande d'inauguration du Centre d'identification de l'ADN pour les martyrs. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Institut biotechnologique de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam a inauguré jeudi à Hanoï un centre d'identification de l'ADN pour les martyrs.

Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé aux dirigeants de l'Institut biotechnologique, de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam et des organes concernés de créer des conditions favorables aux experts, aux chercheurs, notamment aux jeunes, pour qu’ils puissent accéder rapidement aux équipements et technologies modernes dans le secteur de l'identification génétique.

Créé en 2014, l'Institut biotechnologique est le premier établissement du Vietnam à développer une technologie d'analyse de l'ADN au service de l'identification des restes des martyrs.



Selon le directeur de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, Châu Văn Minh, ce centre facilitera l'identification des restes des martyrs, répondant ainsi aux attentes du peuple et du gouvernement.



Le centre travaillera à pleine capacité d'analyse de 4.000 échantillons de restes de martyrs chaque année pour accomplir le projet 150 confié par le gouvernement. -VNA