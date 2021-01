Inauguration du site Web sur le Code du travail de 2019 du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Photo : capture d'écran

Réalisé par le Département des affaires juridiques du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA) avec le soutien technique de l'Organisation internationale du travail (OIT), le site Web fournit des informations complètes sur le Code du travail et des documents détaillant et guidant son application.D'autres informations et documents de référence sont également disponibles pour aider les employeurs, les employés et les organes, organisations et particuliers connexes à en savoir plus sur les nouvelles dispositions de la législation, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier.Le site Web sert également de plate-forme permettant au ministère et au public de se connecter et d'identifier comment dégager les obstacles à la mise en œuvre.Le Code du travail a été publié pour la première fois le 23 juin 1994 et est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Il a ensuite été modifié et complété en 2002, 2006, 2007, 2012 et 2019.Pour répondre aux nouvelles exigences de développement socio-économique et d'intégration économique internationale, le Code du travail 2019 a été approuvée par l’Assemblée nationale (14e législature) le 20 novembre 2019, dans le cadre de sa 8e session.Il se compose de 17 chapitres avec 220 articles et est entré en vigueur le 1er janvier 2021.Le Code du travail de 2019 vise à créer un cadre juridique nouveau et moderne pour la construction de relations de travail harmonieuses, stables et progressives via le dialogue et la négociation collective. Il cherche également à aider les entreprises à accéder aux normes internationales du travail et à protéger et harmoniser les intérêts des employés, des employeurs et du pays dans son ensemble.-VNA