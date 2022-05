Les délégués coupent le ruban d'inauguration du Centre de presse des SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre de presse principal (MPC) et le Centre international de diffusion (IBC) des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) ont été officiellement inaugurés au Centre national des conférences de Hanoï.

Le Centre de presse sera chargé d'organiser les inscriptions et d'octroyer des cartes aux journalistes nationaux et internationaux souhaitant travailler dans le cadre des SEA Games 31 ; de gérer et de créer toutes les conditions favorables aux reporters et journalistes; de publier le bulletin d'information des Jeux (en vietnamien et en anglais) et un manuel de propagande de presse ; de maintenir le fonctionnement du site Web officiel des Jeux; etc.

Centre de presse des SEA Games 31. Photo: VNA



Couvrant près de 600m², le centre de presse dispose de salles de réception pour répondre aux besoins opérationnels et de production d'informations des journalistes nationaux et internationaux. Le système de connexion Internet haut débit gratuit via 2 formes de LAN et Wifi a également été mis en service. En outre, il dispose d'un système de télévision numérique, d'un grand écran connecté aux terrains de compétitions et d'un système moderne d'imprimantes et de photocopieurs.

Le Centre peut accueillir 200 journalistes en même temps et le comité d'organisation a préparé 40 ordinateurs portables. En face se trouve le Centre international de diffusion, d'une superficie de plus de 3.000 m². -VNA