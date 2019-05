Photo : http://baothainguyen.org.vn

Thai Nguyen (VNA) – L’ambassade de Philippines, l’Association d’amitié Vietnam-Philippines et l’Université de Thai Nguyen au Nord ont inauguré le 2 mai les bustes du Président Ho Chi Minh et du héros du peuple philippin José Rizal, dans les locaux de l'université.

L’ambassadeur philippin au Vietnam, Noel Servigon, des représentants de l’Association d’amitié Vietnam-Philippines, des dirigeants de la province de Thai Nguyen, de l’Université de Thai Nguyen et de nombreux étudiants philippins faisant leurs études dans cette université vietnamienne ont participé à la cérémonie inaugurale.

José Rizal (1861-1896), un héros du peuple philippin, leader de la Ligue philippine a l’idée de réunir l’archipel en une nation, de lutter contre la violence et l’inégalité, de développer l’éducation, l’industrie, l’agriculture, le commerce et d’appliquer la réforme. Le Président Ho Chi Minh (1890-1969) est un héros vietnamien de la libération national et un grand homme de culture. Partir à l'étranger en 1911, trouver la voie du salut national, s'éveiller au marxisme-léninisme, devenir communiste constituent les grands tournants dans sa vie révolutionnaire.

Les bustes de ces deux leaders sont sculptés par le peintre-sculpteur Nguyen Manh Duc travaillant à la compagnie centrale des Beaux-arts, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur philippin au Vietnam, Noel Servigon, a informé qu’une statue-portrait du Président Ho Chi Minh avait été installée à côté du statut de héros du peuple philippin José Rizal dans les locaux de l’Université polytechnique des Philippines Laguna, ce constituant une preuve du partenariat stratégique entre les deux pays établi en 2015 et de leur bonne coopération dans l’éducation.

A cette occasion, l’ambassadeur philippin a eu une causerie avec les cadres, des enseignants et étudiants de l’Université de Thai Nguyen.

Depuis 2004, l’université met en œuvre 19 programmes de l’alliance dans la formation universitaire et postuniversitaire avec ses partenaires philippins pour former près de 1.700 personnes. En plus, plusieurs programmes d’échanges d’enseignants, d’étudiants, de formation en anglais ont été déployés entre l’Université de Thai Nguyen et des universités philippines, outre l’organisation de séminaires internationaux, de formations à court-terme. -VNA