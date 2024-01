Bac Ninh (VNA) – Une usine de valorisation énergétique de haute technologie a été inaugurée le 11 janvier dans la commune de Ngu Thai, district de Thuân Thành, province de Bac Ninh (Nord).

Délégués à la cérémonie d’inauguration de l’usine de valorisation énergétique de haute technologie dans la commune de Ngu Thai, district de Thuân Thành, province de Bac Ninh. Photo : VNA

L’usine, un projet de coopération entre Thuân Thành Environment Joint Stock Company et la société japonaise JFE Engineering Corporation, peut traiter 600 tonnes de déchets solides et produire 13,5 MW d’électricité par jour. Elle devrait ajouter environ 100 millions de kWh chaque année au réseau national.La construction de l’usine a débuté en janvier 2022 et s’est achevée en octobre 2023, pour un coût de 74 millions de dollars.Il s’agit de l’un des projets typiques résultant d’une série d’activités de promotion des investissements entre le Vietnam et le Japon. L’usine utilise la technologie japonaise de traitement des déchets, la plus moderne à ce jour. Une fois mis en service, il contribuera à réduire la quantité de déchets déversés dans les décharges de la province de Bac Ninh en particulier et du Vietnam en général.Environ 1 200 tonnes de déchets domestiques sont déversées chaque jour à Bac Ninh, ainsi que des centaines de tonnes de déchets industriels. La province compte actuellement quatre usines de valorisation énergétique des déchets d’une capacité totale de traitement de 1.300 à 1.500 tonnes par jour. Elle s’efforce de faire en sorte que presque tous les déchets ménagers quotidiens soient correctement traités avec des technologies modernes à partir de 2024. – VNA