Washington (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Hà Kim Ngoc s’est entretenu avec le président d’un sous-comité de la Chambre des représentants des États-Unis sur le partenariat intégral et la coopération entre les deux pays dans la réponse au COVID-19.

Lors de son entretien téléphonique, le 21 mai, avec le président du sous-comité sur l’Asie, le Pacifique et la non-prolifération de la Commission des affaires étrangères de la Chambre Ami Bera, le diplomate vietnamien a félicité le député démocrate pour son accession à la présidence du sous-comité, un poste important pour la promotion des liens des États-Unis avec les pays dans la région, dont le Vietnam.Les deux parties se sont réjouies du développement vigoureux du partenariat intégral Vietnam-États-Unis et ont espéré que le 25e anniversaire des relations diplomatiques marquerait de nouveaux jalons et la volonté réciproque d’approfondir davantage les liens bilatéraux.L’ambassadeur Hà Kim Ngoc a remercié l’administration et le Congrès américains d’avoir soutenu le Vietnam dans sa lutte anticoronavirus, estimant que les récentes coopérations en matière de santé entre les deux pays traduisent leur esprit de partenariat et de coopération efficace dans les moments difficiles.

Le président du sous-comité sur l’Asie, le Pacifique et la non-prolifération de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants Ami Bera. Photo : bera.house.gov

Le député Ami Bera a tenu en haute estime le succès du Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19 et a souhaité se rendre dans certains pays de la région, dont le Vietnam, dès qu’ils auront maîtrisé l’épidémie.Il a fait savoir que l’une des priorités du sous-comité et de lui-même consiste à promouvoir une coopération multiforme avec les pays de la région, notamment en matière d’économie-commerce, de sécurité-défense, de garantie de la sécurité maritime, de respect du droit international, de l’ordre fondé sur des règles et de la liberté de navigation et de survol.Les deux parties ont échangé sur la situation en Mer Orientale et la coopération Mékong-États-Unis. Le député Ami Bera a déclaré que le Congrès américain et lui-même s’intéressent toujours et suivent de près les évolutions en Mer Orientale, s’opposent aux actions qui violent la souveraineté, vont à l’encontre du droit international et de l’ordre fondé sur des règles et provoquent l’instabilité dans la région.Elles ont également discuté du renforcement des liens entre le Vietnam et l’État de Californie dans les temps à venir, y compris la mise en œuvre du protocole d’intention sur la promotion de la coopération signé en mai 2019 entre l’ambassade du Vietnam et Los Angeles.L’ambassadeur Hà Kim Ngoc a proposé au député Ami Bera et à l’administration, à la législature d’État de la Californie de continuer de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Californie pour qu’elle continue de contribuer au développement de l’Etat de la Californie et aux relations entre les deux pays. – VNA