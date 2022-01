La Banque d'État du Vietnam vient de publier la directive N°02/CT-NHNN sur la promotion de la transformation numérique et la garantie de la sécurité et de la sûreté des activités bancaires.

Le ministère des Transports a décidé de charger le Conseil de gestion du projet My Thuan la tâche d’étudier la faisabilité du projet d'investissement dans la construction de l'autoroute My An - Cao Lanh.