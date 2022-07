Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a affirmé l’importance des politiques du Parti et de l’Etat destinées au travail lié aux Vietnamiens à l’étranger, lors de la conférence sur la mise en œuvre de la conclusion 12-KL/TW du Bureau politique et de la résolution 169/NQ-CP du gouvernement en la matière, tenue le 29 juin à Hanoï.

Il a souligné que le Parti et l’Etat attachaient une attention particulière au travail lié aux Vietnamiens à l’étranger, estimant que les options et les politiques destinées aux Vietnamiens à l’étranger sont une composante très importante du système d’options et de politiques du Parti et de l'État sur l’édification et la consolidation du grand bloc d'unité nationale.

Le Parti et l'État du Vietnam ont promulgué et mis en œuvre de nombreuses options et politiques importantes pour les Vietnamiens d'outre-mer.

L'idéologie cohérente et transparente du Parti et de l'État a toujours identifié la communauté vietnamienne d'outre-mer comme une partie inséparable et une source de force importante du pays, contribuant au renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et les autres pays et peuples du monde.

Le Parti et l'État créent toujours toutes les conditions pour que les Vietnamiens d'outre-mer puissent promouvoir l'esprit de fierté nationale, préserver l'identité culturelle et les traditions nationales, participer au développement et à la défense du pays.

Les options et les politiques du Parti et de l'État ont répondu aux aspirations des Vietnamiens d'outre-mer, créant une force motrice puissante pour éveiller leurs potentiels, a affirmé Bui Thanh Son.

Il y a actuellement environ 5,3 millions de Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant dans plus de 130 pays et territoires. Les Vietnamiens d'outre-mer sont devenus des ressources importantes, contribuant grandement au développement du pays.

Bui Thanh Son a également souligné que la conclusion 12-KL/TW du Bureau politique a continué d’affirmer la politique d’encourager les Vietnamiens d'outre-mer à contribuer activement à la cause de la construction et de la défense nationales.

Il a exhorté à mettre en œuvre de manière flexible les options et politiques du Parti et de l’Etat comme la Conclusion 12-KL/TW du Bureau politique et de la Résolution 169/NQ-CP du gouvernement concernant les Vietnamiens à l’étranger.

Il s’est déclaré convaincu que la mise en œuvre de la Conclusion 12-KL/TW du Bureau politique et de la Résolution 169/NQ-CP du gouvernement concernant les Vietnamiens à l’étranger obtiendra de nouveaux résultats, contribuant à la réalisation des aspirations, de la vision et des objectifs de développement du pays définis lors le 13e Congrès national du Parti. -VNA