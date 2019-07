Hanoi (VNA) – Le 27 juillet 1994 marque le 25e anniversaire de la ratitication et du dépôt par le Vietnam de son instrument de ratification sur la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

La CNUDM 1982 est qualifiée de Constitution de l'océan. Source: ttbd.gov.vn

Il s’y est toujours conformé. Considérée comme la constitution internationale pour les mers et les océans, cette convention comprend 17 parties, 320 articles et 9 annexes. Elle définit le statut juridique des zones maritimes, les droits et les devoirs des États côtiers ainsi que ceux des pays sans accès à la mer.

Le Vietnam possède une côte de plus de 3.260 km, plusieurs milliers d’îles et d’îlots dont les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratlys).

Conscient de l’importance de la mer, le Vietnam a participé activement aux négociations de la convention de 1982 et fait d’importants efforts pour l’appliquer. Il a toujours mis en avant les principes de paix et d’équité de cette convention dans le règlement des litiges en mer dans lesquels il est impliqué.

Face aux disputes territoriales actuelles en mer Orientale, il est plus que jamais primordial que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 soit respectée et appliquée, ce qui est vital pour le maintien de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation dans la région. – VOV/VNA