Photo : http://baochinhphu.vn

Il faut actif dans la prévention et la lutte contre la criminalité

Hanoi (VNA) - Le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre la criminalité, et celui de lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon ont organisé le 25 juillet à Hanoi une conférence nationale en ligne pour faire le bilan du travail lors du premier semestre et mettre en œuvre les tâches pour les mois à venir.

La conférence était placée sous l’égide du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, chef de ces deux comités.

Le général de corps d’armée, vice-ministre de la Sécurité publique Le Quy Vuong a informé qu’au cours du premier semestre de l’année, le pays recensait plus de 25.600 cas d’infraction pénale, soit une baisse de 0,99% en glissement annuel. Les forces compétentes ont mené des enquêtes et démantelé plus de 21.000 cas d’infraction pénale et arrêté plus de 45.000 personnes impliquées. En plus, près de 10.000 cas d’infraction économique, 168 cas de corruption, 14.000 cas d’infraction de la loi sur l’environnement ont été détectés, sans compter près de 13.200 affaires liées à la drogue et 67 affaires relatives à la traite humaine. Les forces compétentes ont aussi sauvé 137 victimes de la traite humaine.

En ce qui concerne des résultats obtenus dans la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon, les forces compétentes ont détecté et traité près de 85.900 cas d’infraction pour écoper plus de 6.165 milliards de dôngs au budget d’Etat ; traduit en justice 1.311 affaires, soit une hausse de 47% par rapport à la même période de l’an passé.

En conclusion, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a affirmé que la prévention et la lutte contre la criminalité et celles contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon constituent un devoir politique important et régulier de tous les ministères, branches, localités ainsi que de leurs responsables.

Il a aussi insisté sur l’accélération de l’application des progrès scientifico-technologiques, l’élargissement de la coopération internationale dans la prévention et la lutte contre la criminalité, la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon dont l’accent est mis sur la signature et la participation aux traités et aux accords internationaux en la matière. -VNA