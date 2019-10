Vietnam Frontier Summit 2019, un évènement destiné aux startups et amateurs de l’Intelligence artificielle (Photo: ticketbox.vn)



Hanoï (VNA) - Placé sous le thème « Intelligence in motion », Vietnam Frontier Summit 2019, un évènement destiné aux startups et amateurs de l’Intelligence artificielle a eu lieu ce dimanche à Hanoi.



Il avait pour objectif d’aider le Vietnam à rattraper son retard par rapport au reste du monde en matière d’application de l’IA.



40 experts venus de 5 pays du monde y ont présenté leurs récents produits et outils embarquant de l’intelligence artificielle et recherché des partenaires. D’après eux, le marché de l’intelligence artificielle du Vietnam est très prometteur. Le commerce en ligne, l’agriculture et la santé sont des secteurs phares de cette nouvelle tendance technologique.



Les 35 stands de Vietnam Frontier Summit 2019 a attiré quelque 2 000 visiteurs. -VOV/VNA