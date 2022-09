Hô Chi Minh-Ville - L’attaquante Huynh Nhu est devenue la première Vietnamienne à jouer en Europe après avoir signé en août dernier un contrat avec le club portugais Länk FC.

Huynh Nhu, footballeuse vedette de la sélection nationale. Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 26 août, la nouvelle attaquante du Länk FC Cù Thi Huynh Nhu a été présentée dans un court clip vidéo sur sa page des fans en tant que première footballeuse vietnamienne à signer un contrat avec un club européen. Son contrat dure un an, jusqu’à la fin de la saison 2022-2023, avec une clause de prolongation si les deux parties le souhaitent.

Joueuse prolifique

"Évoluer en Europe est le rêve de toutes les footballeuses vietnamiennes. Je suis très heureuse d’être la première pour qui ce rêve se concrétise. Je ferai de mon mieux pour faire connaître au monde le football vietnamien. J’espère que nous aurons davantage de joueuses à évoluer à l’étranger et que le football national se développera fortement", a confié Huynh Nhu.

Selon elle, dans n’importe quel nouvel environnement, il y aura des difficultés. Elle a reçu beaucoup d’avis et a beaucoup réfléchi avant de prendre sa décision. Parfois, on lui a dit qu’elle devait tirer les leçons des footballeurs vietnamiens qui n’ont pas réussi à l’étranger. "Certes, jouer à l’étranger sera certainement beaucoup plus difficile qu’au Vietnam. Mais je suis prête à me confronter aux défis à venir", a-t-elle insisté.

En 2020, le Länk FC avait déjà tenté de recruter les attaquantes Huynh Nhu et Pham Hai Yên, ainsi que la milieu de terrain Nguyên Thi Tuyêt Dung. Mais la pandémie de COVID-19 et les complications administratives ont rendu l’opération impossible.

Huynh Nhu est non seulement l’une des footballeuses les plus titrées du pays mais aussi l’une des plus prolifiques avec 59 buts en 67 matchs internationaux. Elle a remporté sept championnats nationaux et la Coupe nationale à trois reprises. Elle est également lauréate du Ballon d’or du Vietnam à quatre reprises.

Sous le maillot de la sélection nationale, elle a décroché trois médailles d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en 2017, 2019 et 2022 et la Coupe AFF en 2019. Cette année, l’équipe nationale s’est qualifiée, pour la première fois, pour la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en juillet et août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le séjour en Europe aidera Huynh Nhu à mieux se préparer à cette compétition prestigieuse.

À la conquête du Mondial 2023

La capitaine de la sélection nationale est honorée d’être parmi les joueuses présentes sur l’affiche de la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023. La Fédération internationale des associations de football (FIFA) a présenté cette affiche dans la soirée du 2 août sur sa page Facebook officielle. Dessus, Huynh Nhu porte le maillot rouge floqué du N°9. C’est une reconnaissance pour la toute première qualification de l’équipe vietnamienne en phase finale d’une Coupe du monde féminine de la FIFA.

À propos de sa joueuse partie à l’étranger, l’entraîneur Mai Duc Chung a déclaré : "Ce sera l’occasion pour Huynh Nhu d’acquérir plus d’expérience en vue de la phase finale de la Coupe du monde 2023".

D’après lui, le football féminin s’est dynamisé grâce aux joueuses parties à l’étranger depuis trois ans. "C’est très excitant car les clubs étrangers surveillent maintenant le football vietnamien féminin. Grâce à nos bons résultats, nous avons attiré leur attention sur nos joueuses. J’espère qu’il y aura de plus en plus de footballeuses vietnamiennes à évoluer à l’étranger. Elles se frotteront au gratin mondial pour servir le football national", a-t-il dit.

Aux dires des experts, dans le football masculin, partir à l’étranger en Europe pour jouer dans une équipe professionnelle est très difficile. C’est aussi bien sûr le cas pour le football féminin. La venue de Huynh Nhu au Portugal est un grand pas en avant, portant les espoirs d’une émergence du football féminin vietnamien au niveau international. Espérons que l’attaquante originaire de Trà Vinh (Sud) sera une grande inspiration pour la prochaine génération, ouvrant la voie à de plus grands succès du football féminin vietnamien dans l’arène internationale.

Le Länk FC

Le Länk FC a été fondé en 1953. Son siège est à Vila Verde dans la région de Braga. C’est l’un des 12 clubs en compétition dans le Championnat portugais. La saison dernière, il s’est classé 3e de la première étape (groupe des équipes du Nord), puis a terminé 8e du championnat.

En outre, l’équipe de Braga a également atteint les quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine du Portugal et les huitièmes de finale de la Coupe féminine du Portugal la saison dernière. -CVN/VNA