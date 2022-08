Huynh Nguyen Mai Phuong, Miss Monde Vietnam 2022.



Binh Dinh (VNA) – Huynh Nguyen Mai Phuong a été sacrée Miss Monde Vietnam 2022 lors de la finale de ce concours de beauté tenue le 12 août au soir dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).



La fille originaire de la province de Dong Nai (Sud) a reçu la couronne de Miss Monde Vietnam d'une valeur de 3 milliards de dongs, le sceptre et une prime de 300 millions de dongs. Elle représentera le Vietnam au concours Miss Monde 2022.



Le Nguyen Bao Ngoc (ville de Can Tho, Sud) et Nguyen Phuong Nhi (province de Thanh Hoa, Centre) sont devenues les première et deuxième dauphines. -VNA