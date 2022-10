Photo: baohungyen.vn



Hung Yen (VNA)- Mettant en œuvre efficacement son Plan de transformation numérique pour la période 2021-2025, avec orientations à l'horizon 2030, la province de Hung Yen a déployé de nombreuses mesures synchrones et spécifiques pour contribuer à la construction de l’e-gouvernement et de l'administration numérique. L'objectif est de moderniser son administration, d'améliorer considérablement son environnement des affaires, d'attirer les investissements, de favoriser son développement socio-économique.

La province a demandé aux secteurs de développer des infrastructures techniques et des plateformes au service de la transformation numérique. Pour l’heure, 100% des agences et des unités disposent d'un réseau local (LAN), d'une connexion Internet haut débit, d'une ligne de transmission de données spécialisée. Le réseau spécial de transmission de données a été déployé dans 100% des organes du Parti et de l'Etat.

Hung Yen a construit, mis en service et exploité un système de caméras pour veiller à la sécurité publique et à la sécurité routière dans la ville de Hung Yen, le chef-lieu de My Hao et sur certaines routes principales. D'autre part, la province a construit une plateforme de services des collectivités locales.

Actuellement, la province dispose de 7 systèmes d'information partagés que sont le portail électronique provincial, le portail de services publics en ligne et le système de guichet unique électronique provincial, le système de courriels publiques, le logiciel de gestion de documents, le système de visioconférences en ligne, le système de base de données des cadres, fonctionnaires et employés et le système d'information sur les rapports.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Duy Hung, l’administration numérique a été identifiée comme une mission clé pour construire une administration modernisée.-VNA