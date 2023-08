Ces dernières années, Hung Yen a développé une zone de culture de bananiers d'une superficie d'environ 560 hectares, essentiellement dans des communes telles que Phu Cuong, Hung Cuong et le quartier de Lam Son. Photo: baohungyen.vn



Hung Yen (VNA) - Grâce à la mise en œuvre du projet de développement et d'amélioration de l'efficacité économique des zones alluviales de la province septentrionale de Hung Yen pour 2025, avec vision pour 2030, le développement socio-économique des zones alluviales a connu un bon rythme.



Avec la participation active des organes compétents, des secteurs, des localités et du peuple, le développement socio-économique des zones alluviales a connu des résultats notables. Le taux de croissance moyen a atteint 7% par an, la valeur d'un hectare de culture s’est élevée à 254 millions de dongs par an, le taux de travailleurs qualifiés s’est établi à 68% et le taux de pauvreté est tombé à 1,3%...



Le secteur de l'agriculture et du développement rural de la province a favorisé le développement agricole durable, l'adaptation au changement climatique et le développement de l'agriculture urbaine. L'accent est mis sur le développement de la production de fleurs et d'arbres d'ornement, l'élevage de bétail et de volaille avec des technologies avancées, la gestion moderne et la formation de chaînes de valeur.

La culture de fleurs et d'arbres d'ornement dans la commune de Xuan Quan, district de Van Giang, apporte des bénéfices économiques aux agriculteurs. Photo baohungyen.vn



Pour atteindre les objectifs en matière de développement agricole des zones alluviales, les localités ont étendu la zone de plantation concentrée de fleurs et d'arbres d'ornement à plus de 550 hectares jusqu'à juin dernier. Ils ont également maintenu la superficie des cultures de longanes, d'orangers et de bananiers, et accéléré le développement de l'élevage de buffles, de vaches et de volailles, tout en stabilisant le cheptel porcin.



Afin de continuer à développer l'économie agricole dans les temps à venir, les zones alluviales comptent donner la priorité aux investissements dans des projets tels que la culture de légumes bio avec des hautes technologies dans les districts de Kim Dong et Khoai Chau et la ville de Hung Yen, la culture d'agrumes, de longanes et de litchis dans les districts de Van Giang, Khoai Chau, Kim Dong, Tien Lu, Phu Cu et la ville de Hung Yen, la culture de bananiers dans les districts de Khoai Chau, Kim Dong et la ville de Hung Yen, entre autres. -VNA