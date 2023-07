L'une des réalisations notables de la réforme administrative au premier semestre de cette année est le développement de l'e-gouvernement et du gouvernement numérique.

Une journée des startup a eu lieu le 19 juillet à Hanoï dans le but de promouvoir l’innovation et la transformation numérique chez les jeunes.

L'économie numérique du Vietnam devrait connaître la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, atteignant 50 milliards de dollars d'ici 2025, selon un rapport.

Le ministère du Plan et de l'Investissement est en tête du classement de l'indice de transformation numérique (DTI) pour 2022, avec un score de 0,8219 point et une augmentation de 0,2093 point en un an.