Photo d'illustration : VOV

Hanoï (VNA) - Après deux ans de pandémie, le Festival de Huê est de retour sous une nouvelle forme. Il est désormais un festival «quatre saisons», avec des évènements culturels, artistiques et sportifs qui s’étalent durant toute l’année. Le point d’orgue sera la Semaine festivalière de Huê, fin juin.



Le festival de Huê ne se limitera plus dans le temps. Les années où il sera organisé, des fêtes auront lieu durant les quatre saisons dans les villages les plus emblématiques de l’ancienne capitale. Le grand évènement de 2022 sera la Semaine festivalière qui aura lieu fin juin, à laquelle cinq pays, en l’occurrence la France, la Belgique, l’Espagne, Israël et le Sri Lanka, ont déjà confirmé l’envoi de troupes artistiques.

Le Festival de Huê sera plus ouvert, les programmes nécessitant un billet d’entrée ne se limiteront plus à l’intérieur de l’ancienne cité impériale, mais s’étendront le long des deux rives de la rivière des Parfums, nous fait savoir Huynh Tiên Dat, le directeur du Centre festivalier de Huê.

«Les précédents festivals de Huê se déroulaient pendant une semaine au cours de laquelle nous présentions la quintessence de la ville. Maintenant, le format quatre saisons nous permet d’organiser plus d’évènements et de fêtes tout au long de l’année. C’est mieux pour les touristes qui pourront profiter davantage des valeurs culturelles locales», explique-t-il.

Le festival de rue à Huê. Photo : VOV



Le Festival de Huê est le mieux organisé au Vietnam, et en tant que ville festivalière, Huê a bien fait d’opter pour la forme de festival quatre saisons, constate Nguyên Xuân Hoa, un chercheur huéen.

«Après avoir décidé des évènements qui auront lieu pendant l’année, l’important est aujourd’hui de créer les services dignes d’une ville festivalière pour attirer le plus de touristes possible», affirme-t-il.

Le festival de rue à Huê



Après 20 ans, 10 festivals de Huê et 7 festivals des métiers traditionnels de Huê, l’ancienne capitale est devenue une destination incontournable pour les touristes vietnamiens et étrangers, se félicite Nguyên Thanh Binh, vice-président du comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê.

«Les festivals sont pour nous l’occasion de promouvoir la culture huéenne auprès des étrangers. Le festival de Huê est, lui, devenu une grande marque connue dans le monde. Il a contribué pour une part importante au développement touristique local», constate-t-il.

À Huê, l’organisation des festivals est une activité non lucrative qui vise surtout à promouvoir et à perpétuer les valeurs culturelles et patrimoniales de l’ancienne capitale, à stimuler le développement du tourisme et des services touristiques, à créer des emplois et à augmenter les revenus de la population. Aussi les autorités locales souhaitent-elles impliquer davantage le secteur privé dans le financement et l’organisation des festivals. - VOV/VNA