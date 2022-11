Un AVC participe à un cours de dessin organisé par l’hôpital An Binh. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - À l'hôpital An Binh de Hô Chi Minh-Ville, depuis de nombreuses années, il existe un cours de dessin spécial pour les patients qui se remettent d'un accident vasculaire cérébral (AVC). De nombreux patients ont récupéré leurs facultés, ont retrouver le moral et se sont même découverts des talents cachés.



Chaque vendredi matin, Hô Dac Thang, 59 ans, habitant la ville de Thu Duc demande à son fils de l'emmener au Département de rééducation de l'hôpital An Binh (5e arrondissement) pour participer au cours de peinture. Grâce à ce cours, M. Thang retrouve sa passion d'enfance pour la peinture. Passion qu'il n’a plus le temps poursuivre à cause de sa vie professionnelle. Alors, lorsqu'il a entendu dire qu'il y avait un cours de dessin gratuit pour les patients en rééducation après un AVC, même s'il c’était loin de chez lui, M. Thang a commencé à y participé. "Ici, je suis très content car j'ai rencontré beaucoup de personnes dans la même situation, et puis j'ai aussi appris à tenir un pinceau ou à mélanger des couleurs. Ma passion d'enfance s’est réveillée, ce qui rend mon esprit plus vif et mes doigts plus habiles", a-t-il expliqué.



Après avoir participé à deux leçons, Pham Xuân Sang (39 ans, 8e arrondissement) est devenu "accro" au dessin car ce cours est vraiment amusant. Chaque fois qu'il termine de colorier un dessin, il demande à sa femme de prendre une photo et de la publier sur les réseaux sociaux pour montrer son talent à ses amis et de sa famille. Mais, plus important que d’étaler son coup de pinceau à ses proches, cette activité est extrêmement bénéfique pour sa rééducation.



M. Thang et M. Sang sont deux des étudiants d'un cours de dessin organisé par le Département de rééducation de l’hôpital An Binh. Le Dr Le Khanh Diên, chef du département de rééducation de l'hôpital An Binh, a déclaré qu'en 2012, il avait reçu une bourse pour étudier en Australie la rééducation des malades. De retour au pays en 2013, il a proposé de réorganiser les activités de rééducation des patients de manière plus méthodique, avec l’ouverture d’un cours de dessin.



Après avoir reçu l’accord des dirigeants de l’hôpital, Dr Diên a invité des étudiants volontaires de l’Université d’architecture et de l’Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville à participer à l’enseignement des patients. Dans le même temps, il a trouvé des sponsors pour financer l’achat de tables, de chaises, de papiers, de pinceaux et de peinture pour la classe. De 2013 à aujourd'hui, le cours de dessin a attiré de très nombreux patients. Chaque session régulière compte environ 20 patients, dont certains suivent la classe depuis 6-7 ans, ils se sont rétablis mais reviennent encore occasionnellement. Ainsi, de nombreux patients se sont “découvert” un talent caché et ont réalisé de très beaux dessins.



Soutien mental pour les patients après un AVC



Selon le Dr Lê Khanh Diên, après un AVC, les patients peuvent être hémiplégiques, avoir des troubles de la parole (aphasie) ou encore un dysfonctionnement de la déglutition. Après le traitement, les patients ont besoin de rééducation fonctionnelle pour améliorer leurs capacité basiques telles que la déglutition, la communication, ou la motricité. Le dessin joue un rôle important dans la stimulation du cerveau, ce qui aide les patients à mieux récupérer. “Le confort psychologique et mental est l'un des facteurs importants, et lorsque les patients communiquent et échangent entre eux, ils auront plus de confiance et de motivation pour surmonter les difficultés immédiates” a ajouté le Dr Diên.



En fait, de nombreux patients qui ont suivi le cours de dessin ont mieux récupéré et plus rapidement que les autres patients. Après avoir participé aux cours de dessin, certains patients sont devenus actifs et alertes. Comme dans le cas de Nguyên Thanh Tuân (46 ans, 8e arrondissement), après un AVC, M. Tuân est devenu taciturne et n'avait plus la motivation de vivre. Cependant, après avoir participé au cours de dessin, il est devenu joyeux et optimiste. Grâce à cela, les mouvements de ses membres sont plus souples et il récupère progressivement ses facultés. Maintenant, il peut réaliser des taches quotidiennes sans l’aide des autres. “Après avoir évalué mon état de santé, les dirigeants de mon ancienne entreprise envisage mon retour au travail”, a partagé M. Tuân.



Hô Hai Truong Giang, directeur de l'hôpital An Binh a déclaré que le département de rééducation de l'hôpital reçoit chaque jour environ 200 patients pour des traitements et des thérapies physiques. Pour répondre aux besoins des patients, le département est équipé de nombreuses machines modernes. Parallèlement, les activités d'orthophonie sont également centrées sur la restauration de la fonction de paroles et de déglutition du patient. De plus, le département aide les patients à reprendre progressivement leur vie quotidienne grâce à des activités thérapeutiques. Après le succès du cours de dessin, l'hôpital An Binh ouvrira d'autres cours comme la musicothérapie, les échecs, les jeux vidéo, la calligraphie... pour les patients nécessitant une rééducation après une démence, un AVC ou une lésion cérébrale.



Aujourd'hui, il y a trois domaines de thérapie physique : l'orthophonie et l'ergothérapie, la psychothérapie et la thérapie nutritionnelle. Le Vietnam est sur la bonne voie même si jusqu’à aujourd’hui, il a plus prêté attention au traitement qu’à la rééducation. C'est un domaine très important pour permettre aux patients de retrouver une vie normale après un accident.-CVN/VNA