Hanoï, 19 mai (VNA)- Le président de l’Etat Nguyen Xuan Phuc a remis le prix Ho Chi Minh aux auteurs de travaux scientifiques et technologiques exceptionnels dans les domaines militaire et de la défense lors d'une cérémonie qui s'est tenue mardi 19 mai, à Hanoï.

Le président de l’Etat Nguyen Xuan Phuc remet le prix Ho Chi Minh aux auteurs de travaux scientifiques et technologiques exceptionnels dans les domaines militaire. Photo : VNA

C'est la distinction honorifique que le Parti et l'État décernent aux auteurs d'œuvres de grande valeur, qui ont une influence large et durable sur la vie des habitants et apportent une contribution importante à la cause de la construction, du développement et de la défense.

Ainsi, 17 œuvres d'auteurs du ministère de la Défense ont été honorées, tandis que le groupe de scientifiques du groupe de l'industrie et des télécommunications Viettel a également reçu les deux prix honorifiques pour leurs travaux pertinents.

S'exprimant lors de la cérémonie, le chef de l'Etat a déclaré que le Parti et l'Etat vietnamiens placent toujours le développement et l'application de la science et de la technologie comme une politique prioritaire de première ligne et une force motrice pour le développement socio-économique et la protection du pays. Les œuvres honorées ont des valeurs particulières et sont le résultat de la recherche diligente et du dévouement du contingent de chercheurs et de scientifiques, a déclaré le président Nguyen Xuan Phuc.

Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Il s'est félicité qu'au fil des ans, la Commission militaire centrale du Parti communiste du Vietnam et le ministère de la Défense aient prêté attention à la recherche en science et technologie militaires, aidant à développer des stratégies nationales de protection des frontières.

Le dirigeant a félicité 49 auteurs qui ont reçu le Prix Ho Chi Minh à cette occasion, en particulier les jeunes visages du Groupe Viettel avec d'excellents résultats dans leurs activités de recherche.

Lors de la cérémonie, le président Nguyen Xuan Phuc a proposé au gouvernement, aux ministères et aux secteurs connexes d'accorder plus d'attention à la formation et à l'honneur des cadres des secteurs susmentionnés, en plus de créer des conditions favorables pour que ces personnes développent leurs talents et leurs capacités.

Il a également exprimé sa confiance que les scientifiques, en général, et dans le domaine militaire, en particulier, continueront d'avoir d'excellents ouvrages dans les années à venir pour servir la cause de la construction, du développement et de la défense nationale.- VNA