Photo d'illustration: qdnd.vn

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le 10 janvier, à la plate-forme DK1/9 relevant de la 2e zone navale, une délégation du Commandement de la 2e zone navale a organisé une cérémonie d'offrande d'encens à la mémoire des Morts pour la Patrie sur le plateau continental du Sud du Vietnam.

Ces 30 dernières années, des générations de cadres et de soldats de la Marine ont surmonté de nombreuses difficultés pour travailler sur les plates-formes sur le plateau continental du Sud et accomplir leur tâches et missions, a affirmé le colonel Vu Duy Luu dans son discours prononcé lors de la cérémonie.

Ils ont contribué à la défense des intérêts légitimes du Vietnam, ont consacré leur jeunesse à édifier et préserver ces plates-formes. Plusieurs sont décédés lors de tempêtes violentes qui ont renversé certaines plates-formes au cours des années 1990, 1996, 1998 et 2000, a rappelé Vu Duy Luu, également responsable politique adjoint de la 2e zone navale.

Lors de la cérémonie, les participants ont observé une minute de silence pour honorer la mémoire des Morts pour la Patrie, avant d’offrir de l’encens et de déposer des fleurs. -VNA