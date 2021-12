Les vétérans russes en service au Vietnam. Photo : VNA

Saint-Pétersbourg (VNA) - Une cérémonie pour rendre hommage aux anciens experts militaires de l'ex-Union soviétique (Russie) qui ont soutenu le Vietnam pendant la guerre anti-américaine, a eu lieu le 19 décembre à Saint-Pétersbourg.

L'événement, organisé à l'occasion du 32e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989) et le 77e de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) a vu la participation de Vyacheslav Kalganov, vice-président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg ; du colonel Alexei Skreblyukov, président de la section de Saint-Pétersbourg de l'Organisation publique interrégionale des anciens combattants de la guerre du Vietnam (MOOVVV), et d'un grand nombre d'anciens combattants russes qui ont servi au Vietnam.

S'adressant à l'événement, Nguyen Quoc Hung, directeur du Fonds d’assistance de la coopération russo-vietnamienne "Tradition et Amitié" a exprimé sa gratitude envers les experts militaires russes qui ont rendu des services au Vietnam pendant la guerre, ont travaillé aux côtés de l'Armée populaire et du peuple vietnamien pour les aider à surmonter les difficultés, et ont grandement contribué aux relations russo-vietnamiennes.

De son côté, le colonel Tran Tien Phuong, attaché de défense vietnamien en Russie a déclaré que le Vietnam prenait en haute considération le soutien du peuple russe, dont celle des anciens combattants, au Vietnam au cours de sa lutte d'hier pour l'indépendance et la réunification nationales. Il s'est réjoui du partenariat de défense croissant entre le Vietnam et la Russie.

Les vétérans russes ont souligné l'amitié loyale du peuple vietnamien, affirmant qu'ils continueraient à travailler pour des liens plus forts entre les deux pays.

L’architecte Anatoly Chernov et sa fille Anatoly Chernov, qui ont conçu la statue du président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg. Photo : VNA

Lors de l'événement, Anatoly Chernov et sa fille Anatoly Chernov, qui ont conçu la statue du président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg, ont informé les participants de la conception de la statue de 5,25 m de haut, qui représente le leader vietnamien assis avec un livre à la main.

Sa construction devrait être soumise à la ville pour approbation le 22 décembre et achevée en 2023 à l'occasion du 100e anniversaire de la venue pour la première fois de Ho Chi Minh en Russie.- VNA