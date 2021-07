Vue aérienne de l'ancienne ville de Hôi An. Photo:VNP

Quang Nam (VNA) - Le site de voyage australien Traveller a classé la vieille ville de Hôi An dans la province de Quang Nam (Centre) parmi les 10 destinations où voyager sans voiture les plus pittoresques au monde.

Les motocycles apparaissent très rarement dans la vieille ville de Hôi An, les visiteurs peuvent se promener dans les petites rues, acheter des soieries ou aller chez les tailleurs sans être dérangés par les motocyclistes, indique le site Web.

Hôi An est très admirée par les voyageurs pour son architecture remarquable. Photo: VNA

Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 1999, la vieille ville de Hôi An constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d'une cité qui fut un port marchand d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

Des touristes à Hôi An. Photo: VNA

La vieille ville garde aujourd’hui les traces de toutes ces époques dans son architecture, qui mêle particularités vietnamiennes et influences orientales et occidentales... Une destination envoûtante où flâner en admirant les boutiques et se délecter des spécialités culinaires du coin pour les jours de soleil comme de pluie. – VNA