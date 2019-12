Hoi An. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - La province centrale de Quang Nam et la ville de Hoi An ont organisé le 25 décembre une cérémonie pour accueillir le 4,6 millionième visiteur étranger dans cette ville en 2019.

L'heureux touriste, Paul Oldham, en provenance du Royaume-Uni, a reçu des fleurs et des cadeaux.

L'événement était l’une des activités pour faire le bilan de 2019 du secteur du tourisme local qui a connu cette année du succès avec de nombreux prix internationaux.

En 2019, près de 7,7 millions de touristes ont visité la province de Quang Nam, qui abrite deux patrimoines mondiaux de l'UNESCO (Hoi An et le sanctuaire de My Son), soit une hausse de 18% par rapport à l'année dernière. Parmi ces touristes ont figuré 4,6 millions d'étrangers (+21,05%).

Les Sud-Coréens, les Australiens, les Britanniques, les Français, les Chinois, les Américains, les Allemands, les Japonais et les Malaisiens, ont été les contingents de touristes les plus importants.

Hoi An constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d'une cité qui fut un port marchand d'Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

CNN a sélectionné Hoi An comme l'une des plus belles vieilles villes d'Asie du Sud-Est. La petite ville portuaire est également en tête de la liste des 15 plus belles villes du monde. -VNA