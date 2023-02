Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, qui a reçu vendredi 24 février le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Takei Shunsuke, a plaidé pour le renforcement des relations entre le Vietnam et le Japon.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (à droite) et le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Takei Shunsuke. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville attache une grande importance et apprécie les bonnes relations entre le Vietnam et le Japon, et est pleinement consciente de son rôle important dans les efforts visant à renforcer et à développer les relations entre les deux pays, a-t-il déclaré.Elle s’intéresse toujours et coopère avec le Consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre efficacement des activités culturelles, des échanges populaires et économiques avec le Japon, a-t-il poursuivi.Saluant le Festival Vietnam-Japon en 2023 comme une première activité majeure des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le responsable a fait savoir que la mégapole du Sud a travaillé en étroite collaboration avec la partie japonaise pour assurer le succès de cet événement.Phan Van Mai a également demandé au gouvernement japonais et aux partenaires japonais d’élargir et de diversifier davantage leurs liens avec Hô Chi Minh-Ville, contribuant à améliorer sa capacité d’intégration et à générer un effet multiplicateur sur la région économique de pointe et d’autres localités.Pour sa part, Takei Shunsuke a exprimé son espoir et sa conviction que la cérémonie d’ouverture du Festival Vietnam-Japon ouvrant une série d’événements célébrant le cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam suscitera une attention de la population de Hô Chi Minh-Ville.Le vice-ministre japonais des Affaires étrangères a déclaré que les relations entre le Japon et le Vietnam connaissent un heureux développement. Les deux pays échangent régulièrement des délégations de haut niveau, se soutiennent pour surmonter les difficultés liées au Covid-19 et sont résolus à promouvoir constamment leurs liens.Le Japon apprécie hautement le potentiel et la position de Hô Chi Minh-Ville et croit que la ville va améliorer de plus en plus son environnement des investissements et créer des conditions plus favorables pour les entreprises japonaises, contribuant au renforcement des relations de coopération entre les deux pays.Le Japon s’intéresse toujours à l’avenir des relations entre les deux pays, y compris la mise en œuvre de projets d’APD au Vietnam et à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il souligné, indiquant soutenir la ville à élargir ses relations avec les partenaires japonais, y compris les localités japonaises avec lesquelles elle a signé un accord de coopétion d’amitiéAu cours de sa visite de travail à Hô Chi Minh-Ville, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères assistera à la cérémonie d’ouverture du Festival Vietnam-Japon 2023 et inspectera l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet de ligne de métro n°1. – VNA