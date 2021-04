Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La lutte contre le COVID-19, les préparatifs pour les élections des députés de la 15e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2021-2026, et le maintien du développement socio-économique sont les tâches clés au 2e trimestre de la mégapole du Sud, a déclaré le 13 avril Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville.

S’exprimant lors de la 5e réunion du Comité municipal du Parti (11e mandat), tenue le 13 avril, Nguyen Van Nen a demandé que, dans l'exécution des tâches du 2e trimestre et dans les temps à venir, Ho Chi Minh-Ville ne devait pas baisser la vigilance et poursuivre ses mesures préventives contre la pandémie de COVID-19.

Il a plaidé pour le renforcement des mesures contre les entrées illégales dans le pays, tout en demandant d’anticiper un plan d’action pour promouvoir le tourisme et le développement économique au cas où le «passeport vaccinal» serait reconnu.

Il a également demandé de mener à bien les préparatifs des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026, prévues en mai prochain.

Les organes concernés doivent veiller au bon déroulement de cet évènement majeur du pays, a-t-il souligné.

Nguyen Van Nen a suggéré de mettre en œuvre rapidement la planification générale de Ho Chi Minh-Ville et de la ville de Thu Duc, ainsi que de prêter attention à l’amélioration du climat local des affaires et de la compétitivité.

Dans l'immédiat, la ville doit aider les entreprises à surmonter des difficultés, poursuivre les réformes administratives, prendre des mesures opportunes pour favoriser le rétablissement de la production et du commerce, parallèlement à l’application efficace des politiques d'assurance-chômage, de soutien à la formation professionnelle…, a-t-il indiqué.

Au premier trimestre, la mégapole du Sud a enregistré une croissance de 4,58%. Elle a globalement atteint l'objectif le plus important fixé au premier trimestre, à savoir à la fois prévenir et combattre l'épidémie de COVID-19, maintenir le développement socio-économique, assurer la défense et la sécurité nationales. -VNA