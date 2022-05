Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La Commission de contrôle du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville a publié un communiqué sur l’application de mesures disciplinaires à des membres du Parti selon ses fonctions.



La Commission de contrôle du Comité municipal du Parti a décidé de donner un avertissement à Nguyen Van Dam, membre du Comité du Parti, directeur général de la société par actions Eastern Saigon Logistics, ancien secrétaire adjoint de la cellule du Parti, ancien directeur général de la société par actions South Saigon Development relevant de l’EURL Tan Thuan Industrial Promotion, pour manque de responsabilité dans son travail, causant de graves conséquences.



Nguyen Thanh Tu, cadre du Service municipal des Ressources naturelles et de l’Environnement, a également reçu un avertissement pour manque de responsabilité dans son travail, causant de graves conséquences.



La Commission de contrôle a donné des blâmes à Nguyen Tan Tai, membre du Comité du Parti, secrétaire de la cellule du Parti, directeur du Centre d’élevage aquatique et de cultivar, ancien employé de Saigon Agriculture Incorporation (Sagri) ; à Ha Thi Nga, ancien cadre de Saigon Agriculture Incorporation ; à Tran Thi Kim Truc, employée de Saigon Agriculture Incorporation, pour des actes contribuant à la perte d’argent de l’Etat.



Des blâmes ont également été donnés à Ngo Thi Ngoan, ancienne cheffe adjointe du Bureau d’administration et de ressources humaines, ancienne secrétaire du conseil d’administration de l’EURL Tan Thuan Construction and Investment ; et à Le Thanh Nhan, chef comptable, ancien comptable général de la société par actions South Saigon Development relevant de l’EURL Tan Thuan Industrial Promotion, pour des actes contribuant à la perte d’argent de l’Etat.



La Commission de contrôle a également demandé à la permanence du Comité municipal du Parti d’appliquer des sanctions disciplinaires à trois autres membres du Parti.



Il s’agit de Tran Nam Trang, ancien secrétaire du Comité du Parti pour 2015-2020, ancien vice-directeur du Service des Finances, ancien permanent du groupe d’experts du Comité de pilotage 09 ; Huynh Kim Phat, ancien chef adjoint du bureau du Comité populaire municipal de Ho Chi Minh-Ville. Ces deux personnes avaient violé la loi dans le cadre de deux affaires de « Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage » et de « Manque de responsabilité, causant de graves conséquences ». La proposition de la Commission de contrôle concerne également Nguyen Thanh Nhut, vice-directeur de l’EURL Thao Cam Vien Sai Gon, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Sagri, qui est impliqué dans une affaire au sein de cette société.



La Commission de contrôle a également décidé d’appliquer des mesures disciplinaires aux membres du Parti ayant violé la loi dans le cadre de l’affaire de « Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage », survenue dans certaines écoles du district de Cu Chi.-VNA