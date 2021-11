Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La mégapole du Sud mise sur l’IA en tant que technologie révolutionnaire lui permettant d’aller plus en avant et souhaite devenir l’un des grands pôles du pays et même de l’ASEAN en la matière. Des projets ont été lancés pour concrétiser ces objectifs ambitieux.

L’IA est l’un des neuf domaines prioritaires de Hô Chi Minh-Ville dans le cadre de son programme de développement des ressources humaines qualifiées. Photo : VNA



Identifiant l’intelligence artificielle (IA) comme une technologie clé et un fondement de la transformation numérique dans la plupart des domaines, la métropole du Sud s’est fixée comme objectif, d’ici 2030, d’en faire un secteur économique de pointe au service de l’édification d’une ville innovante et intelligente ainsi que de l’essor de l’économie numérique.



Mécanismes spécifiques



Dans son programme "Recherche et développement des applications de l’IA pour la période 2020-2030", Hô Chi Minh-Ville a défini des tâches concrètes dont l’élaboration de mécanismes et politiques pour promouvoir les activités de formation, de recherche, d’expérimentation et d’application de l’IA. Elle soutiendra particulièrement les centres d’innovation, les start-up ou les entreprises engagées dans ce domaine. La ville table sur une augmentation annuelle de 20% du nombre de travaux scientifiques et de brevets sur l’IA. En particulier, elle ambitionne d’en devenir l’un des grands pôles de la recherche, du développement et du transfert d’applications du pays et même de l’ASEAN.



Lors d’une séance de travail en février avec les autorités municipales au sujet de la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l’application de l’IA d’ici 2030, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Thê Duy, leur a suggéré de la développer en expérimentant un mécanisme de passation de commandes et de marchés publics aux scientifiques et entreprises. D’après lui, pour promouvoir l’IA, le secteur de l’information et de la communication devrait créer un marché pour ces produits, et celui de l’éducation devrait se concentrer sur la formation des ressources humaines. "La ville devrait attacher de l’importance aux programmes de formation, tout en mettant en relation parcs high-tech, logiciels et centres de start-up en vue du développement de l’IA", a-t-il précisé.



De son côté, le vice-président du Comité populaire municipal Duong Anh Duc a reconnu les difficultés dans la formation de la main-d’œuvre, notamment l’attraction d’experts vietnamiens vivant à l’étranger. Il a donc proposé au gouvernement d’ajuster plusieurs politiques générales ou d’autoriser la ville à piloter quelques mécanismes spécifiques sur l’utilisation du personnel et l’investissement dans ce domaine. "L’IA est l’un de nos neuf domaines prioritaires pour le développement des ressources humaines hautement qualifiées. Hô Chi Minh-Ville fera des efforts pour s’en doter d’un nombre suffisant au service de la recherche et de l’application de cette technologie dans divers domaines socio-économiques", a-t-il déclaré.



Programmes de formation



La municipalité mise sur l’établissement d’un écosystème d’IA dans lequel la formation est un facteur important, qui permettra de fournir des ressources humaines hautement qualifiées, contribuant à assurer la durabilité du développement de l’IA.

Lancement du programme de formation en IA et robotique (AIC), le 24 avril à l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Le 24 avril, l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNUHCM) a lancé un programme de formation à l’IA et la robotique (AIC), dans le cadre du programme de soutien du groupe IPPG - Imex Pan Pacific Group (le pionnier du commerce de détail de luxe au Vietnam) à la VNUHCM et à l’Université de Dà Lat, doté d’un budget de 320 milliards de dôngs. L’AIC propose des cours d’IA-Robotique pour les étudiants, des formations d’enseignants pour les niveaux élémentaires à avancés, des séminaires en la matière pour les entreprises. Il créera aussi un espace pour expérimenter, présenter et exposer des solutions de l’IA menées par les étudiants.



D’après Vu Hai Quân, recteur de la VNUHCM, son établissement participe activement au projet de formation des ressources humaines en IA de la ville. Outre l’AIC, "nous nous préparons à créer un institut de recherche dans ce domaine", a-t-il informé. L’AIC sera le premier maillon des activités de l’éducation à l’IA de l’IPPG. D’ici 2025, cette entreprise prévoit de se coordonner avec des universités et établissements d’enseignement dans l’ensemble du pays pour y mettre en place dix programmes et 1.800 laboratoires d’IA. Avec comme objectif de former plus de 2,5 millions d’étudiants par an.



Outre la formation, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre aussi plusieurs autres projets pour encourager la recherche et le développement des applications. Une fête annuelle dédiée aux entreprises de technologies de l’information et d’IA est organisée depuis l’an passé.



D’ici 2022, la ville construira un portail de solutions et d’applications de l’IA et achèvera une étude sur les besoins dans ce domaine. En 2025, elle devrait achever cinq autres projets sur la construction de ses infrastructures numériques, le calcul haute performance, l’établissement d’un réseau d’instituts et de laboratoires de recherche en la matière au sein des établissements universitaires, la création du Centre municipal d’appui au développement et au transfert de l’IA. – CVN/VNA