Hô Chi Minh-Ville reçoit déjà cinq trains de la ligne de métro Bên Thanh-Suôi Tiên

Le maître d’œuvre Hitachi a déchargé au port de Khanh Hoi les six rames des trains No 4 et No 5 du projet de ligne de métro N° 1 (Ben Thanh - Suoi Tien).