Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai a déclaré le 26 janvier la volonté de consolider davantage les relations avec ses partenaires, de mettre en œuvre efficacement des engagements internationaux signés et de promouvoir les projets de coopération internationale.

Il a pris en haute estime et souhaité continuer à recevoir le soutien de leurs partenaires étrangers, lors d’une rencontre entre les dirigeants municipaux et des consuls généraux, consuls honoraires et responsables d’organisations et de bureaux économiques et culturels internationaux, à l’occasion du Têt traditionnel du Tigre 2022.

Il a affirmé que tous les succès obtenus par Hô Chi Minh-Ville, notamment dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de Covid-19, avaient été liés au soutien et au partage de ses amis étrangers.

Il a également présenté les orientations de développement de la ville. Outre les efforts et les ressources internes, Hô Chi Minh-Ville souhaite que les partenaires étrangers continuent à lui accorder leurs aides pour atteindre ses objectifs, a-t-il souligné.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec la détermination de Hô Chi Minh-Ville et la coopération efficace des partenaires étrangers, la mégapole du Sud se développerait, méritant sa position de moteur économique du Vietnam, de destination touristique conviviale et de localité attractive pour les entreprises et investisseurs étrangers.

Les dirigeants de la mégapole du Sud rencontrent des consuls généraux, consuls honoraires et responsables d’organisations et de bureaux économico-culturels internationaux. Photo: VNA

Martin Maier, consul général de Suisse et chef du corps consulaire à Hô Chi Minh-Ville, a salué les efforts diplomatiques du Vietnam et des pays pour maintenir et développer les relations d’amitié, la coopération économique, les échanges culturels et renforcer les relations bilatérales et multilatérales entre les pays.

Les consulats généraux et les organisations internationales s’engagent à continuer de soutenir et renforcer leur coopération avec Hô Chi Minh-Ville, à améliorer leur rôle de passerelle reliant la mégapole du Sud et les investisseurs et touristes étrangers, dans les intérêts communs, a-t-il poursuivi. -VNA