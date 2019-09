Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thành Phong, qui a reçu vendredi 13 septembre le ministre cubain du Commerce extérieur et des Investissements étrangers Rodrigo Malmierca Diaz, a plaidé pour la promotion de la coopération d’investissement avec Cuba.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thành Phong reçoit le ministre cubain du Commerce extérieur et des Investissements étrangers Rodrigo Malmierca Diaz. Photo: hcmcpv.org.vn

Le responsable a exprimé sa joie devant le bon développement des relations d’amitié spéciale, de solidarité et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba.Informant le ministre cubain de la situation socio-écomique de la mégapole du Sud, il a hautement apprécié l’initiative d’organiser à Hô Chi Minh-Ville un séminaire sur les opportunités de coopération d’affaires à Cuba.Nguyên Thành Phong a également demandé au ministère cubain du Commerce extérieur et des Investissements étrangers de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes, dont celles de Hô Chi Minh-Ville dans leurs activités à Cuba.Hô Chi Minh-Ville souhaite continuer à promouvoir davantage les activités de coopération avec Cuba pour les rendre de plus approfondies et efficaces, conformément au grand potentiel inhérent des deux parties, a-t-il déclaré.Le Vietnam reste le deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie et l’un des 20 premiers partenaires commerciaux de Cuba dans le monde. En 2018, le commerce bilatéral a atteint 335 millions de dollars, une hausse de 25% sur un an.Les projets d’investissement vietnamiens à Cuba ont bien progressé ces derniers temps, faisant du Vietnam le principal investisseur de l’Asie à Cuba, après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’investissement étranger.Pour sa part, le ministre Rodrigo Malmierca Diaz a informé le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville des résultats de la 37e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba à Hanoi.Lors de cette session, les deux parties ont décidé d’accorder la priorité à l’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux en privilégiant les exportations cubaines vers le Vietnam pour équilibrer la balance commerciale.Elles se sont engagées à accélérer les projets d’investissements vietnamiens à Cuba, à assurer l’efficacité des projets de coopération dans l’agriculture, à développer les relations bilatérales dans l’information, la communication, la santé et plusieurs autres secteurs. – VNA