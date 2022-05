Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a reçu le 4 mai le sénateur indien Alla Ayodhya Rami Reddy, à la tête d'une délégation du groupe Ramky, en visite dans la ville pour promouvoir les opportunités de coopération entre les deux parties dans le traitement des déchets urbains.

Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a salué les entreprises indiennes venues pour sonder le marché et promouvoir les investissements dans la ville. Ces derniers temps, se sont déroulés dans la ville de nombreux événements et activités entre les entreprises indiennes et Ho Chi Minh-Ville.

Il a reconnu la proposition de coopération du sénateur Alla Ayodhya Rami Reddy et affirmé que la ville était toujours prête à créer les meilleures conditions pour que les entreprises indiennes investissent dans l'infrastructure des parcs industriels à haute application ; la recherche et la transformation d'anciens parcs industriels utilisant des technologies anciennes en parcs industriels dotés de technologies modernes et avancées. Ho Chi Minh-Ville apprécie hautement l'expérience et le niveau technologique des entreprises indiennes dans le traitement des déchets ; soutient l’investissement du groupe Ramky dans le traitement des déchets dans la ville.

Le sénateur Alla Ayodhya Rami Reddy a déclaré qu'en tant que fondateur du groupe Ramky, il apportait à Ho Chi Minh-Ville plus de 40 ans d'expériences dans la protection de l'environnement et le traitement des déchets. Il a affirmé sa volonté de promouvoir la coopération avec la ville et les provinces du Sud du Vietnam dans le traitement des déchets urbains, la santé, l’industrie… et de porter la valeur des investissements au Vietnam à un milliard de dollars au lieu de la somme initiale de 150 millions de dollars comme le protocole d’accord de coopération signé en décembre 2021 lors de la visite de travail en Inde du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Le groupe Ramky souhaite également rechercher des opportunités de coopération dans la construction d'infrastructures de parcs industriels ; le développement de la technologie pharmaceutique, en particulier des préparations pharmaceutiques issues de la nature et de la médecine traditionnelle.

Le groupe Ramky souhaite aussi s'associer au processus de construction et de développement de la ville vietnamienne dans l'avenir, a-t-il affirmé. - VNA