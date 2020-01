Ho Chi Minh-Ville, l’une des meilleures villes du monde pour vivre et travailler (Photo: Internet)



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville se classe au troisième rang dans la liste des dix meilleures villes pour vivre et travailler en 2020. La liste a été établie par le réseau des expatriés internationaux InterNations.

Selon les résultats d’une enquête réalisée auprès de 20.000 personnes, Ho Chi Minh-Ville du Vietnam est apprécié pour le faible coût de la vie et l’accès facile au logement. De plus, la mégapole du Sud arrive au troisième rang mondial en matière de convivialité, d’amis et de socialisation. La plupart des expatriés trouvent les habitants sympathiques envers les résidents étrangers.

Toutefois, des participants à l'enquête se plaignent de la mauvaise gestion de l’environnement, des transports et des déchets. -VNA