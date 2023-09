Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha prend la parole lors de la cérémonie. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité de gestion du Parc de haute technologie de Saigon (Saigon Hi-Tech Park -SHTP) a organisé une cérémonie de lancement du Centre d'électronique et de semi-conducteurs (Electronics and Semiconductor Center - ESC).



L’événement a eu lieu en présence du vice-Premier ministre Tran Hong Ha et des ministres de plusieurs ministères.

Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a souligné que l’industrie de la microélectronique et des semi-conducteurs est une industrie qui utilise des ressources intellectuelles. Par conséquent, le Vietnam doit posséder une stratégie globale pour développer les ressources humaines nationales, et en même temps, attirer des experts et des scientifiques dans ce domaine.

Le Centre d'électronique et de semi-conducteurs a été créé sur la base de la fusion du Centre de conception de puces du Parc de haute technologie de Saigon (SCDC) et du Centre international de formation en électronique (IETC).

Cérémonie de lancement du Centre d'électronique et de semi-conducteurs (Electronics and Semiconductor Center - ESC). Photo: VNA



A cette occasion, le Comité de gestion du Parc de haute technologie de Saigon a signé des accords de coopération en matière de recherche scientifique et de formation de ressources humaines avec l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.-VNA