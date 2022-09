Quelques œuvres de Hoàng Phuong Vy. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L'exposition "Miên Thu" a lieu jusqu’au 14 septembre, de 09h00 à 20h00, à Hakio-Let's Art (38, rue Trân Cao Van, 3e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville). Hoàng Phuong Vy y expose 48 œuvres.Hoàng Phuong Vy, né en 1962 à Hanoï, est diplômé de l'Université d'architecture de Hanoï. Il a consacré sa vie à la peinture et à la poésie… Il a participé à de nombreux événements artistiques importants au Vietnam comme à l'étranger comme États-Unis, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine), Japon, Chine, Australie, Singapour, Canada, Thaïlande...Il a remporté de nombreux prix dans le domaine des beaux-arts. Ses expositions personnelles ont eu pour titre "Mémoire" en 1997 à Hanoï, "Art" en 2002 à Bangkok, "Retour" en 2004 à Hong Kong et "Enfances" en 2005 aussi à Hanoï. L'exposition "Miên Thu" à Hakio-Let's Art marque son retour sur le chemin de l'art naïf qu'il poursuit depuis des décennies.Parlant de son actuelle expo, Hoàng Phuong Vy a déclaré : "J’aime la naïveté depuis toutes ces années. J’ai beaucoup de nostalgie quand je pense à mon père, né l'année du Tigre. Je suis moi-même Tigre et cette année est celle du Tigre. Toutes ces coïncidences alimentent cette nostalgie. Mon père est un poète qui aime l'automne et la lune automnale ! Je lui dédie cette présente exposition et j'espère qu’il en sera satisfait. J'espère que notre vie ressemblera toujours à la Fête de la mi- automne, avec ses retrouvailles, la paix et la chaleur pour toujours"."Ses couleurs fraîches sont toujours parsemées de détails précieux nous rappelant ce qu'est un souvenir. L'amour d'un adulte pour une belle époque révolue", a partagé le collectionneur Trang Hanh (propriétaire de la galerie Hakio-Let's Art).Cette exposition personnelle est aussi un hommage à la Fête de la mi-automne qui ravive de la nostalgie en chacun d’entre nous. "Miên Thu" rappelle aux visiteurs de beaux souvenirs du passé. -CVN/VNA