Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une délégation du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a eu samedi 24 septembre une séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville (Sud) sur le traitement des affaires de corruption.

Vue de la séance de travail à Hô Chi Minh-Ville, le 24 septembre. Photo: VNA

Selon le comité de pilotage, le comité permanent a prêté l’attention voulue à la lutte contre la corruption et d’autres phénomènes négatifs, et a proposé des solutions pour accroître l’efficacité de ce travail.



Il a également souligné des lacunes, voire des violations, a déclaré le comité, notant que l’estimation et l’évaluation lors du règlement des affaires de corruption ont été confrontées à des vents contraires en raison des limites des réglementations légales.



Le membre du Bureau politique et chef adjoint permanent du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, Phan Dinh Trac, a demandé à la mégapole du Sud d’intensifier cette lutte en renforçant l’inspection et la supervision, et d’accroître l’efficacité de l’évaluation et de l’appréciation.



Le travail d’évaluation et d’appréciation nécessite plus d’attention car il affecte grandement l’enquête, les poursuites et le procès, a déclaré Phan Dinh Trac, qui est également secrétaire du Comité central du PCV et chef de sa Commission des affaires intérieures.



Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du PCV, Nguyên Van Nên, s’est engagé à charger les organes compétents de remédier aux lacunes pour un meilleur leadership dans le travail. – VNA