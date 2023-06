Des délégués à la séance de travail. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Une délégation de Ho Chi Minh-Ville, dirigée par le secrétaire du comité municipal du Parti Nguyen Van Nen, a eu le 29 juin une séance de travail avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alesander Beglov, et le président de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, Alexander Belsky.

La délégation de Ho Chi Minh-Ville effectue une visite en Russie pour assister à la cérémonie d'inauguration d'un buste du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg.

S'exprimant lors de la réunion, le gouverneur Alesander Beglov a déclaré que tous les préparatifs étaient prêts pour l'inauguration de la statue le 30 juin, à l'occasion du centenaire de son arrivée dans la ville de Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg.

Il a affirmé que le buste deviendrait un symbole de l'amitié durable et inébranlable entre la Russie et le Vietnam, et a espéré avoir bientôt un monument à la mémoire des experts soviétiques au Vietnam qui, dans les moments les plus difficiles, se sont tenus au coude à coude des Vietnamiens pour reconquérir l'indépendance de leur pays.

Alesander Beglov a déclaré que l'administration de la ville s'apprêtait à mettre à jour la feuille de route de la coopération avec Ho Chi Minh-Ville et demandait à l'opérateur de l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg d'accélérer l'ouverture de vols directs vers le Vietnam, contribuant ainsi à augmenter le flux touristique entre les deux pays et à ouvrir de nouvelles opportunités commerciales.

Pour sa part, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen a proposé à Saint-Pétersbourg de partager ses expériences dans la cybersécurité, l'application des plateformes et technologies numériques. Ho Chi Minh-Ville est disposée à promouvoir les activités de coopération, à renforcer la compréhension entre les deux villes, a-t-il souligné.

À cette occasion, il a remercié le gouvernement et le peuple russes, en particulier de Saint-Pétersbourg, pour leur respect et leur amour envers le Président Ho Chi Minh. Il s'agit d'un noble symbole et d'un noble geste dans la coopération et l'approfondissement de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Cérémonie de signature d'un accord de coopération entre le district de Can Gio et l'arrondissement de Kronstadt à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA



Lors de la séance de travail, les responsables des deux villes ont assisté à la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre le district de Can Gio et l'arrondissement de Kronstadt à Saint-Pétersbourg.

Auparavant, la délégation de Ho Chi Minh-Ville avait visité une exposition sur le Président Ho Chi Minh et le bureau du leader Vladimir Ilitch Lénine au palais de Smolny.

Le soir du même jour, le gouverneur Beglov a donné un banquet en faveur des invités vietnamiens, où il a décerné l'insigne du 350ème anniversaire du premier Empereur russe Pierre le Grand à deux individus et des satisfecit à quatre Vietnamiens ayant notablement contribué à la construction du premier buste du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg. La partie vietnamienne a également remis des satisfecit à des collectifs et individus qui ont apporté une grande contribution à ces travaux. -VNA