Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Xuân Cuong (droite), reçoit le représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Asie-Pacifique, Edgar Doerrig. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Xuân Cuong, a reçu jeudi matin 20 avril le représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Asie-Pacifique, Edgar Doerrig, en visite de travail dans la mégapole du Sud.



Bùi Xuân Cuong s’est déclaré convaincu que le représentant de l’OIF en Asie-Pacifique apporterait de nombreuses contributions aux activités de l’OIF au Vietnam, avant de remercier l’OIF pour ses contributions à la mégapole du Sud.



Il a souligné que Hô Chi Minh-Ville entretenait des coopérations avec 88 membres de la communauté francophone, et avait reçu environ 6 milliards de dollars d’investissement de ces membres.



Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a suggéré à Edgar Doerrig de veiller à soutenir les activités des centres de culture et d’enseignement de la langue française dans la ville et de l’Institut d'échanges culturels avec la France (IDECAF).



Il lui a proposé d’assister la mégapole du Sud dans des activités de coopération avec la France et la communauté des pays francophones dans les domaines du commerce, des échanges culturels, de l’éducation...



Pour sa part, Edgar Doerrig a affirmé que l’OIF souhaitait promouvoir les activités d’investissement et de commerce entre la France et le Vietnam, dont Ho Chi Minh-Ville.



Appréciant le potentiel de la ville vietnamienne en matière de coopération avec des partenaires francophones, il a déclaré souhaiter que durant son mandat, l’OIF continue de bénéficier d’une coordination étroite de la part de Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre conjointement de nombreuses activités significatives et pratiques sur son sol. -VNA