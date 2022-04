Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire municipal de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai a reçu le 5 avril Graham Stuart, envoyé commercial du Premier ministre britannique chargé du Vietnam, du Laos et du Cambodge, en visite de travail dans la ville.

Ho Chi Minh-Ville souhaite que le Royaume-Uni accélère les programmes et projets de coopération convenus, se coordonne avec la ville pour chercher de nouveaux programmes de coopération dans des domaines tels que la gestion du trafic, le traitement des déchets, la lutte contre le changement climatique, la construction de villes intelligentes...

Phan Van Mai a souligné que sa ville souhaitait promouvoir la coopération avec le Royaume-Uni dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, de la formation des ressources humaines, de la recherche et du transfert de technologie, de la santé, de l’éducation…

Le responsable a souhaité que le Royaume-Uni présente des experts et organisations réputées et expérimentées pour aider la ville à élaborer un projet et un cadre juridique pour exploiter le Centre financier ainsi que des investisseurs britanniques potentiels pour participer à la construction de ce centre.

Il a hautement apprécié et soutenu l'initiative du Royaume-Uni dans l'organisation d’un forum mondial sur l'éducation à Ho Chi Minh-Ville et l’élargissement du Centre de formation international dans la ville, conformément à l'orientation de développement de la ville dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Appréciant les potentiels de coopération entre les deux parties, Graham Stuart a déclaré que le Royaume-Uni souhaitait promouvoir une coopération approfondie avec la ville dans les domaines d'intérêts communs comme le développement des transports verts, la santé, la formation des ressources humaines, la construction de villes intelligentes, la transformation numérique.

Partageant l'intérêt du Royaume-Uni pour la coopération avec Ho Chi Minh-Ville, le responsable britannique a affirmé que le Royaume-Uni était très intéressé par l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines et envisageait d'organiser un forum mondial de dialogue sur l'éducation à Ho Chi Minh-Ville pour partager expériences, promouvoir l'éducation et former des ressources humaines de qualité pour répondre aux exigences de la ville dans le processus de développement.

Le Royaume-Uni est également très intéressé par le projet de construction d'un centre financier à Ho Chi Minh Ville et souhaite soutenir et mettre en œuvre des activités d'échange de délégations, d'échange d'experts, et de partage d'expériences dans le domaine de la finance et de la banque ainsi que la processus d’élaboration du projet.

Le Royaume-Uni a des expériences dans ce domaine et s'engage à accompagner et soutenir la ville dans ce domaine, a-t-il conclu. - VNA