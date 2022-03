Photo : VNA

Bac Liêu (VNA) – Hô Chi Minh-Ville et les 13 provinces et villes dans le delta du Mékong ont signé vendredi 18 mars dans la province de Bac Liêu un accord de coopération sur le développement touristique.

Cet accord participe des efforts visant à redresser le secteur du tourisme durement touché ces deux dernières années par l’épidémie de Covid-19 alors que le Vietnam a officiellement rouvert 15 mars ses frontières au tourisme international dans les conditions de la nouvelle normalité.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Doàn Van Viêt a demandé aux localités de garantir la sécurité des destinations touristiques, de préparer de manière proactive des plans pour gérer les risques dans le processus de réouverture des activités touristiques.





Le marché flottant de Cai Rang (Can Tho). Photo : VNA

Le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a exhorté les acteurs du secteur à élaborer une politique de double stimulation en réduisant les prix dans la restauration et en organisant des opérations portes ouvertes aux visiteurs. Les voyagistes de la mégapole du Sud ont construit plus de 50 circuits vers les provinces et les villes du delta du Mékong.

Le président du Comité populaire de la province de Bac Liêu, Pham Van Thiêu, a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et à l’Administration nationale du tourisme du Vietnam de continuer d’assister le tourisme du delta du Mékong dans la promotion des investissements et le développement des ressources humaines. – VNA